Una giornata emozionante per la Città di Santo Stefano di Camastra che ha accolto il Generale Pasquale Angelosanto, comandante del Ros dei Carabinieri che ha catturato l’ex super latitante Matteo Messina Denaro.

Il generale Angelosanto qui è stato comandante della Compagnia dei Carabinieri dal 1985 al 1987 e quando può torna per trascorrere il tempo libero, talmente forte è rimasto il legame con la città delle ceramiche.

“Santo Stefano è stata la mia prima tappa di comando, ero un giovane capitano alle prime armi e ho iniziato a formarmi qui. Se non ci fosse stata questa base forse non so dove sarei arrivato. Il messaggio più importante da dare ai giovani è che lo Stato alla fine prevale sempre”.