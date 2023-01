Inaugurata nel luglio del 2010, nel corso degli anni è stata oggetto di manutenzioni, riparazioni, ripuliture ed interrogazioni in Consiglio Comunale. Ma oggi, che fine ha fatto al “Fontana Leggera” di Contrada Forno a Capo d’Orlando?

Si tratta di un servizio che, sino a quando è stato possibile usufruirne, consentiva di potersi rifornire di acqua potabile, sia naturale che frizzante, proveniente dall’acquedotto comunale, ulteriormente filtrata, con i controlli sanitari e le procedure di captazione e immissione nella rete idrica che ne garantivano la sicurezza.

Da qualche anno non è più funzionante e l’assessore Carmelo Galipò, vero promotore della sua installazione, sta cercando di rimediare al disagio che da tempo viene evidenziato dai cittadini, prevedendo qualche intervento che però necessita anche di fondi.

L’attuale situazione economico finanziaria del Comune di Capo d’Orlando non consente di poter impegnare somme per la sua riparazione e così l’Assessore Galipò sta cercando di coinvolgere anche provati imprenditori per intervenire definitivamente e ripristinare il corretto funzionamento della “Fontana Leggera”.

Potrebbe anche intervenire la Regione Siciliana con un finanziamento che lo stesso amministratore paladino sta cercando di reperire.

Bisogna comunque cambiare tutto l’impianto, ormai non più a norma. Inoltre bisognerebbe anche verificare l’attuale stabilità della struttura. Insomma una vera e propria impresa, tanto che lo stesso Assessore Galipò ammette di non poter fare previsioni su una data per la riapertura dell’importante servizio.