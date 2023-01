Prezzo della benzina in aumento dello 0,88% circa, così come il Gasolio con un aumento intorno allo 0,61%, La super tocca 1.88 al self, il diesel 1.94 al self. Secondo le ultime rilevazioni cresce il pezzo del carburante rispetto al nostro ultimo aggiornamento di due settimane fa. Nei giorni scorsi hanno tenuto banco le frizioni tra gestori e Governo.

Di seguito, a campione, riportiamo i prezzi relativi a quattro centri della provincia di Messina. Nello specifico, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello. I dati sono quelli riportati dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero per lo Sviluppo Economico. Qui è possibile consultare i prezzi relativi a tutti i centri della provincia di Messina e non solo.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO:

IP Via Kennedy angolo Via Garibaldi – SELF: Benzina 1,849 / Diesel 1,889

ENI Via Onorevole G. Martino – SERVITO: Benzina 2.094, Diesel 2,134 SELF: Benzina 1,869, Diesel 1,909

DB Carburanti Via Caldà – SERVITO Benzina 1,859, Diesel 1,899

IP Via Marconi – SERVITO: Benzina 2,089, Diesel 2,129 SELF: Benzina 1,859, Diesel 1,899

IP Via Kennedy: SERVITO Benzina 1,859, Diesel 1,899

BN PETROLI Via Umberto – SELF Benzina 1,859 Diesel 1,899

AGIP Via Papa Giovanni XXIII – SELF Benzina 1,869 Diesel 1,909

ESSO Via Kennedy – SELF Benzina 1,859, Diesel 1,899

Q8 Via Marconi – SELF Benzina 1,879, Diesel 1,919

Q8 Via Kennedy – SELF Benzina 1,869, Diesel 1,907

SIKELIA OIL Viale Sicilia – SELF e SERVITO 1,849 Benzina, 1,894 Diesel

FREE ENERGY Largo Longo – SERVITO Benzina 1,819, Diesel 1,899

CAPO D’ORLANDO:

ESSO VIA QUADRIVIO IS 113 – S. MARTINO – SERVITO Benzina 2,078, Diesel 2,118 SELF Benzina 1,876, Diesel 1,916

ESSO Via Piave – SERVITO Benzina 1,876, Diesel 1,916 SELF Benzina 1,876, Diesel 1,916

Q8 Via Consolare Antica Cda VINA – SERVITO Benzina 2,139, Diesel 2,179 SELF Benzina 1,909, Diesel 1,949

ENI Contrada Vina – SERVITO Benzina 2,057, Diesel 2,097 SELF Benzina 1,837, Gasolio 1,877

MILAZZO:

BN Petroli C.da Bombolo Bozzello – SERVITO Benzina 2,049, Diesel 2,089 SELF Benzina 1,859 Diesel 1,899

IP Nuovo Asse Viario c.da Barone Est – SERVITO Benzina 2,099 Diesel 2,139 SELF Benzina 1,869 Diesel 1,909

EGO S. Giovanni C. Sicilia – SERVITO Benzina 2,089 Diesel 2,139 SELF 1,859 Diesel 1,909

ENI Contrada Barone Asse Viario – SERVITO Benzina 2,094 Diesel 2,134 SELF Benzina 1,869, Diesel 1,909

ESSO Asse Viario – Corso Sicilia – SERVITO Benzina 2,078 Diesel 2,118 SELF Benzina 1,866 Diesel 1,906

ESSO Via Acqueviole – SERVITO Benzina 2,078 Diesel 2,118 SELF Benzina 1,866, Diesel 1,906

TAMOIL C.da San Pietro di Spadafora – SERVITO Benzina 1,849, Diesel 1,879 SELF Benzina 1,849 Diesel 1,879

ENI Viale Antonio Gramsci – SELF Benzina 1,869, Gasolio 1,909

ENI Via Acqueviole – SELF Benzina 1,869, Gasolio 1,909

BN Petroli Olivarella Via Provinciale – SERVITO Benzina 1,869, Gasolio 1,909 SELF Benzina 1,869 Diesel 1,909

SANT’AGATA DI MILITELLO

ENI SS113 Settentrionale Sicula, km 113, dir. Me-Pa – SERVITO Benzina 2,084, Diesel 2,124 SELF Benzina 1,859 Diesel 1,899

ESSO Via Medici (SS113 Km 121+230) – SERVIZIO Benzina 2,128 Diesel 2,168 SELF Benzina 1,869 Diesel 1,909

INDIPENDENTE S.p Vicinale papa – SERVITO Benzina 2,039 Diesel 2,059 SELF Benzina 1,889 Diesel 1,909

ENI Statale 113 Settentrionale Sicula dir Pa-Me – SERVITO Benzina 2,094 Diesel 2,134 SELF Benzina 1,869 Diesel 1,909