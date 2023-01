San Marco d’Alunzio – Questa mattina nel Comune di San Marco d’Alunzio è stata conferita ufficialmente la prima cittadinanza italiana per iure sanguinis alla Sig.ra Rocio Fabbroni, insieme al figlio minorenne Santino, argentini di nascita che hanno scelto il borgo aluntino come punto di partenza.

La cittadinanza italiana è stata attribuita dal Sindaco Filippo Miracula, che indossava per l’occasione la fascia tricolore, e proprio il primo cittadino ha messo in evidenza come a San Marco d’Alunzio sia presente una comunità argentina, ambientata nel tessuto sociale e lavorativo aluntino.

“Dopo soli due mesi dalla richiesta, grazie all’impegno dell’Ufficio competente e dei suoi dipendenti, oggi Rocio e il figlio Santino diventano ufficialmente cittadini italiani – afferma il Sindaco Miracula -. La famiglia di Rocio è arrivata nel mese di Ottobre nel nostro borgo e si è subito integrata, merito anche della voglia di lavorare e di costruire un futuro nella nostra comunità. Oggi per San Marco d’Alunzio è un giorno importante, la presenza di comunità straniere può solo arricchire il nostro Comune e darci un futuro”.