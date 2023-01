È un no deciso quello ribadito ieri dai sindacati all’accordo tra Asp Messina e Fondazione “Giglio” di Cefalù per portare all’ospedale di Sant’Agata Militello le attività chirurgiche con gli specialisti di chirurgia generale, ortopedia e ginecologia della struttura cefaludese.

Contrarietà già manifestata sin dal primo momento sull’ipotesi di allargamento della convenzione già in vigore a Mistretta per urologia e oculistica, sottolineata ancora una volta nell’assemblea di ieri al castello “Gallego” indetta dalle sigle di Cgil, Uil, Fials, Nursind e NursingUp.

Una riunione particolarmente partecipata con la presenza di diversi rappresentanti del mondo sanitario, di amministratori locali e cittadini. Tra gli intervenuti, anche il deputato regionale di Sicilia Vera Alessandro De Leo e diversi sindaci.

I rappresentanti sindacali hanno quindi ribadito il dissenso per un’iniziativa che viene vista come ulteriore abbandono del presidio di sanità pubblica sul territorio a vantaggio dei privati, riproponendo i dubbi su alcuni punti fondamentali della convenzione, oltre alla parte economica tra costi per l’Asp e quota di Drg riconosciuta al “Giglio”, anche gli interrogativi sulla gestione dell’emergenza urgenza e sulle tutele del personale. Questioni su cui sarà chiesto un incontro urgente con l’assessore regionale alla salute Giovanna Volo.

“E’ un tentativo che parte da lontano quello di distruggere la sanità pubblica – ha detto Ivan Tripodo, segretario Uil Messina -. Noi invece dobbiamo rilanciare sulla necessità di fare i concorsi per medici, infermieri e personale sanitario”.

“Sulla sanità pubblica non può essere fatto alcun profitto ma bisogna investire ancora di più – aggiunge Domenico La Rocca, segretario provinciale Fials Messina -. Purtroppo pare che il Covid non ci abbia insegnato nulla, ma assistiamo ad una sanità pubblica he abdica in favore dei privati”.

“L’ospedale sta morendo di inedia, lo hanno reso inutile – sottolinea Antonio Trino della Cgil Funzione pubblica – ma non funziona così. Il servizio pubblico è garantista dell’universalità, un principio su cui non si può derogare”.

“La preoccupazione è riferita al personale che lavora e che potrebbe rischiare il trasferimento – afferma Biagio Proto del NursingUp — Sant’Agata esprime una vasta platea di figure professionali che potrebbero rientrare e ci sarebbero dunque le possibilità di offrire dei servizi ancora migliori completamente attraverso il servizio pubblico”.