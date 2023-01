San Marco d’Alunzio – Il borgo di San Marco d’Alunzio, con la sua cultura e la sua arte, ha preso parte al TGR itinerante della Sicilia, in onda su Rai3 sui canali 3 e 503 del Digitale Terrestre, all’interno del programma Buongiorno Regione e sarà riproposto nel TGR Sicilia nel pomeriggio e nell’edizione serale.

Una troupe della Rai ha effettuato alcune riprese all’interno del Comune di San Marco d’Alunzio, andando in onda in diretta nella suggestiva cornice del Tempio d’Ercole, un Tempio ellenistico che nel corso del tempo ha avuto diversi adattamenti, a seconda dei periodi storici di riferimento.

Nel borgo di San Marco d’Alunzio sono stati eseguiti negli ultimi anni vari interventi, per valorizzare il patrimonio turistico e, tra i preziosi elementi del Comune aluntino, spicca il marmo rosso, che racconta la storia delle civiltà che si sono succedute nel tempo. “San Marco d’Alunzio è uno dei Borghi più belli d’Italia, – ha affermato il Sindaco Filippo Miracula – e io ho l’onore di essere il primo cittadino di questo splendido paese. Nel nostro borgo abbiamo registrato lo scorso anno un boom di turisti, con un incremento del 35/40% rispetto al 2019, turisti provenienti da varie parti del mondo, come dalla Norvegia, dal Giappone o dagli Stati Uniti. Si è formata ultimamente anche una comunità argentina e la nostra Amministrazione ha inviato diverse email ai nostri paesani in Argentina; oggi conferiremo la cittadinanza italiana a una donna argentina originaria di San Marco d’Alunzio“.

Era presente, durante le riprese della Rai, anche l’Architetto Nuccio Lo Castro il quale ha parlato della storia del Tempio d’Ercole, dichiarando a riguardo: “C’è un palinsesto straordinario, infatti la costruzione nasce come un Tempio dorico, che poi viene abbandonato dopo l’età romana; viene in seguito ripreso e trasformato nella Chiesa eponima dedicata a San Marco intorno al 1090, al momento della conquista normanna. Sono stati previsti per questo Tempio alcuni lavori, che inizieranno a giorni, finanziati nell’ambito del PNRR con una somma complessiva di 300.000 euro”.