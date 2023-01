Un finanziamento molto importante per il Comune di Villafranca Tirrena. Il progetto, come da quadro economico di €997.022,68, è stato inserito nella graduatoria emessa dal Ministero della Transazione ecologica, ed ammesso a finanziamento per €818,376,81.

Un finanziamento significativo che permetterà l’acquisto di attrezzature e software in grado di gestire la tracciabilità dei conferimenti dei rifiuti, al fine di incentivare il cittadino a produrre meno rifiuti e a separarli meglio. Grazie a queste somme si realizzerà l’acquisto di Ecoisole informatizzate con tecnologie avanzate e un centro di riuso all’interno del Centro comunale di raccolta.

Un risultato eccellente frutto di un lavoro di squadra e lungimiranza della SRR Messina Area Metropolitana in tutte le sue componenti (CDA, Assemblea dei Sindaci e Tecnici coinvolti) – ha detto Matteo De Marco, Esperto del Sindaco e Vice Presidente della SRR Messina Area Metropolitana – . Fondamentale anche il lavoro svolto il lavoro in sinergia dei tecnici comunali (Diego Giacobbe/Franco Romano e Daniela Bicchieri) insieme all’ Arch. Romualdo Santoro della SRR Messina.

Sono contento del risultato – sottolinea il sindaco Giuseppe Cavallaro – perché ancora una volta la sinergia fra comune e in particolare ufficio tecnico manuntentivo in colloborazione con il nostro esperto, ex sindaco Matteo De Marco, siamo riusciti a finalizzare questo progetto per renderlo finanziabiie grazie anche alla struttura operativa tecnica della SRR. Sono contento perché questo permette, ancora una volta, di elevare qualitativamente il nostro CCR, già esistente e dare un servizio alla comunità che credo, sotto tanti aspetti ne beneficerà.