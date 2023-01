San Filippo del Mela – Migliorare il benessere psicofisico, l’autostima, la capacità relazionale e comunicativa delle persone che vivono condizioni di disabilità.

È questo lo scopo principale della stanza multisensoriale dell’Istituto comprensivo di San Filippo del Mela.

Si tratta di una importante struttura, un’eccellenza del territorio, realizzata con fondi regionali erogati al Comune, frutto della collaborazione fra Istituzioni, docenti, volontari.

In particolare, per il Comune hanno seguito il progetto il Sindaco, avv. Giovanni Pino, il Presidente del Consiglio, avv. Valentino Colosi, l’Assessore ai servizi sociali, dott.ssa Angela Pizzurro e il Dirigente dell’Area servizi alla persona, dott.ssa Nunziella Fiorello. Per l’Istituto comprensivo, la Dirigente, prof.ssa Venera Calderone, e le docenti Cosima Mirabile e Oriana Sciacca.

“Queste ultime, -fanno sapere dall’Amministrazione filippese- insieme a un nutrito numero di colleghi e di volontari, hanno già svolto un corso di formazione ad hoc realizzato dalla società Ludovico di Bologna, che ha fornito la Snoezelen room. I diretti interessati hanno fatto sapere che, fra non molto, il progetto coinvolgerà anche il Territorio, ma non ci hanno voluto svelare ulteriori particolari. Allora, non ci resta che attendere gli sviluppi. Nel frattempo, chi vorrà iscrivere i propri figli all’Istituto comprensivo di San Filippo del Mela sa che potrà usufruire di un servizio davvero innovativo.”