Pace del Mela – Si chiama Maria Mennuti, il prossimo mese di febbraio compirà 10 anni ed ha già le idee ben chiare sotto molti aspetti. Salvaguardare l’ambiente, questa nostra meravigliosa terra e tutte le opere del creato.

Maria Mennuti è una giovanissima di Giammoro che è stata insignita del premio “Fare futuro”, come custode del Creato. Un riconoscimento prestigioso, che le è stato consegnato dal Presidente di Confcommercio Messina Carmelo Picciotto e dalla Presidente del gruppo “Terziario Donna Messina” Sabrina Assenzio. Maria è diventata inoltre la testimonial del calendario 2023 eco-green.

I suoi disegni, le sue parole, la forza con la quale esprime le sue opinioni, sono da esempio per tutti. Maria ha davvero a cuore questo pianeta. Sono sentimenti forti i suoi, che descrivono un legame autentico e dissolubile. Greta Thumberg, la giovane attivista che è stata capace di attirare l’attenzione dei potenti del pianeta, è stata la sua primaria fonte di ispirazione. Lettura dopo lettura, documentario dopo documentario, Greta è diventata una figura presente nella vita di Maria, tanto da spronarla a fare qualcosa in più.

Fondamentale in tal senso anche l’appoggio della sua famiglia, di papà Daniele e di mamma Gladys, che l’hanno sempre incentivata. È stata proprio sua madre a spingerla a mettere nero su bianco le sue sensazioni ed emozioni. Così, questa estate, sono nati i disegni. Una terra rappresentata come triste, sofferente. Un creato afflitto dall’azione dell’uomo che inquina imperterrito. È sorprendente la consapevolezza con la quale la giovane Maria affronta i temi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Temi che ha studiato a scuola, ma che ha approfondito, in modo semplice ed autonomo, a casa. Pace del Mela è orgogliosa di lei. La Valle del Mela è orgogliosa di questa sua figlia così sensibile ai problemi più importanti che affliggono il nostro pianeta.

A fare i complimenti a Maria anche il Sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa: “A nome di tutta la cittadinanza, -ha dichiarato- mi complimento con la nostra “piccola” compaesana Maria Mennuti, premiata come custode del Creato, testimonial del calendario 2023 eco-green. Il messaggio “Il mondo soffre, ma se tutti insieme ci impegniamo riusciremo a salvarlo”, lanciato attraverso i suoi disegni, deve diventare un nuovo percorso per tutti coloro che amano la vita. Complimenti a papà Daniele e mamma Gladys che hanno creduto e coltivato insieme alla figlia questo grande interesse al tema della sostenibilità ambientale. La piccola Maria, a soli 10 anni, sarà certamente un esempio da seguire ed il suo progetto da promuovere sul territorio.”

“Il premio Confcommercio Messina Fare Futuro -si legge invece nella pagina facebook di Terziario Donna Confcommercio Messina– nasce nel 2019, per promuovere imprese che generano sviluppo e sostenibilità. Dopo questi anni difficili siamo ripartiti dal nostro futuro, i nostri bambini, ci chiedono la possibilità di costruire un futuro su un pianeta sano dove i popoli siano in pace. Quest’anno di ripartenza premiamo la piccola grande Maria Mennuti, con un progetto dedicato alla diffusione dei 17 GOALS dell’agenda 2030 per tutti i bambini. I suoi disegni sono diventati il calendario 2023 Terziario Donna Confcommercio Messina Confcommercio-Messina e saranno diffusi tra i commercianti e le scuole della città.”

A sposare questa iniziativa anche Padre Sergio Siracusano, direttore dell’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro. Padre Sergio ha praticamente visto nascere la piccola Maria e conosce bene la sua profonda sensibilità.