“È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo”. (Anna Frank)

Ci credeva Anna Frank che l’uomo, in fondo, avesse anche un lato buono che, prima o poi, lo avrebbe portato a cambiare il suo pensiero, quell’assurdo disegno di morte di cui forse ancora lei non conosceva nemmeno l’esistenza. Ci ha sperato, Anna Frank. E, come lei, giovanissima vittima dei campi di concentramento nazisti, milioni di ebrei.

Le immagini che oggi vediamo scorrere sugli schermi dei nostri dispositivi ci sembrano lontane anni luce. Il filo spinato, i mitra, la guerra. Uomini, donne e bambini denutriti. Eppure non sono mai stati così attuali in un mondo flagellato ancora da guerre. Ottant’anni dopo, in Europa si combatte ancora e, a ruggire il loro urlo di morte, non sono soltanto i mitra. Perché, intanto, purtroppo, l’uomo si è evoluto anche in questo. Di certo c’è che ciò che appare lontano anni luce non lo è.

Ci credeva Anna Frank che potesse venire fuori da quell’incubo in cui è piombata su un vagone pienissimo che l’ha portata dritta all’inferno. L’inferno. Quello che ha raccontato Primo Levi, descrivendo la spasmodica attesa degli eventi in una stanza buia, al freddo: “Questo è l’inferno. Oggi, ai nostri giorni, l’inferno deve essere così, una camera grande e vuota, e noi stanchi di stare in piedi, e c’è un rubinetto che gocciola e l’acqua non si può bere, e noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile e non succede niente e continua a non succedere niente”. L’attesa incalzante in un climax di terrore, accelerato dall’utilizzo di congiunzioni che rappresentano la descrizione dell’”eternamente nulla” davanti ai propri occhi. Di quel sentimento di vana speranza.

Proprio Primo Levi ci ha lasciato un testamento morale, un monito intriso di rabbia e sentimento, di un’accesa spiritualità nutrita dal terrore di giorni spesi a cercare un banale “perché?” a quell’isteria mortale. Nella poesia che funge da premessa al capolavoro “Se questo è un uomo”, dopo avere narrato in versi il triste destino di uomini e donne giunti nei lager, scrive: “Meditate che questo è stato: vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore stando in casa e andando per via, coricandovi alzandovi; ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi”. E bastano queste parole a testimoniare un mai sopito dolore.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”. Penso a Liliana Segre. Proprio un paio di giorni fa, la Senatrice a vita, partita 79 anni fa dal Binario 21 della Stazione Centrale di Milano per essere deportata ad Auschwitz, ha esternato la sua amarezza, manifestando il timore dell’oblio, la paura che l’Olocausto venga dimenticato e la memoria rinchiusa in fondo a un cassetto. «Una come me ritiene che, tra qualche anno, sulla Shoah ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella. La gente, già da anni, dice “basta con questi ebrei, è una cosa noiosa, la sappiamo, basta parlarne…”». Il nostro impegno, oggi, da genitori, insegnanti, professionisti, semplicemente uomini, deve essere quello che ciò non avvenga mai.