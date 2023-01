I cinque consiglieri di minoranza Renato Mangano, Sandro Gazia, Linda Liotta, Felice Scafidi e Giuseppe Truglio tornano sul delicato argomento delle criticità economico finanziarie dell’Ente.

Secondo i consiglieri di opposizione l’Amministrazione Ingrillì risulta oltremodo sopita in uno dei momenti più difficili dei Cento Anni di Autonomia del Comune di Capo d’Orlando.

“Ad un mese dal Consiglio comunale del 29 dicembre scorso, caratterizzato dalle dichiarazioni esplicite del dott. Alfio Spinella, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a margine della seduta in riferimento alle Criticità dell’Area Finanziaria e alla necessità di affiancare una “Guida Esperienziale” alla dott.ssa Antonella Micale, quale Responsabile dell’ Area Economica Finanziaria, appare incomprensibile che ad oggi nulla è stato deciso” dichiara l’opposizione.

Il gruppo consiliare di minoranza “CambiAmo Capo” scuote così ancora l’Amministrazione Ingrillì dopo aver costatato inerzia e assordante silenzio sul necessario potenziamento dell’Ufficio Ragioneria come raccomandato anche dl dott. Alfio Spinella.

“Si resta basiti di fronte all’atteggiamento dormiente del Sindaco e della Sua Giunta insensibili all”urgenza di reintegrare in servizio presso il Comune di Capo d’Orlando il Dipendente, dott. Matteo Olivo, categoria giuridica “D1” e categoria economica “D3”, attualmente impegnato presso il Comune di Torrenova con l’incarico di responsabile dell’Area Economico Finanziaria” sostiene la minoranza.

L’opposizione invita così il Sindaco a provvedere urgentemente con il reintegro in servizio del Dipendente Olivo, stante che l’attuale esperto del sindaco, dott. Antonino Colica, già Ragioniere Generale è andato in pensione in data 01/02/2020 e la Convenzione stipulata il 09/01/2013, previa Delibera di G.M. n. 02 del 04/01/2013, per l’utilizzo presso il Comune di Torrenova del dott. Matteo Olivo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Capo d’Orlando, categoria D, è stata” ingiustificatamente “prorogata al 30/06/2022 con Delibera di G.M. n. 209 del 4/11/2021 e al 30/06/2023 con Delibera di G.M. n. 98/2022.

Il gruppo CambiAmo Capo, pertanto, con una mozione ha chiesto di rimuovere le gravi illegittimità e irregolarità procedurali che hanno determinato l’attribuzione della responsabilità dell’Ufficio Economico-Finanziario a una dipendente di categoria C, quando l’Ente ha la disponibilità di personale qualificato di categoria giuridica “D1” e categoria economica “D3” con conseguente e ingiustificato esborso di denaro pubblico a seguito dell’affidamento alla ditta Innova PA s.r.l. del “Servizio di supporto Tecnico-Specialistico al Settore Finanziario in materia di Contabilità Pubblica”.