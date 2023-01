E’ stata aggredita da un uomo che ha cercato anche di investirla con uno scooter elettrico, in preda alla rabbia. Le prime immagini dell’aggressione all’inviata Stefania Petyx a Campobello Di Mazara sono state mostrate ieri sera durante il tg satirico “Striscia la Notizia”, in onda su Canale 5. Stasera sarà trasmesso il servizio completo.

Petyx, con la sua ormai tradizionale mise di impermeabile e stivali gialli, stava intervistando la gente in merito all’arresto del boss Matteo Messina Denaro. A quanto pare, l’uomo si è improvvisamente scagliato, inveendo contro l’operatore di ripresa affinché staccasse la registrazione. L’inviata ha provato frapporsi, cercando di placare le ire dell’uomo, ma lo stesso, prima di andare via e dopo avere proferito la frase in dialetto “consumastu un paisi”, ha cercato anche di investirla con lo scooter elettrico. FOTO: STRISCIA LA NOTIZIA – MEDIASET