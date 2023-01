Galati Mamertino – Il Sindaco Vincenzo Amadore ha annunciato che, a partire dalle prime ore della mattinata, è riaperta al transito veicolare e pedonale la Strada “Paratore-Galati Mamertino“, dopo la chiusura di ieri a causa di una fuga di gas.

Il primo cittadino galatese ha dunque revocato l’Ordinanza di chiusura e di interdizione al traffico dell’arteria stradale, dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza (nella foto), dell’area interessata da pericolo, che sono proseguiti per tutta la giornata di Giovedì 26 Gennaio; il traffico sarà quindi regolare già dal mattino.

“Un ringraziamento per la tempestività e per la professionalità va alla nostra Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, alla Stazione dei Carabinieri di Galati Mamertino e ai volontari della Protezione Civile Comunale – dichiara il Sindaco Amadore -. Grazie per la collaborazione anche ai colleghi Sindaci di Longi e di San Salvatore di Fitalia e alle ditte interessate”.

Era stata disposta la chiusura della Strada “Paratore“, dato che la fuga di gas poteva determinare pericoli per la pubblica incolumità e dal momento che potevano scoppiare incendi, anche al passaggio delle automobili o dei passanti che utilizzavano cellulari o altri dispositivi elettronici.