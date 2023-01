Accreditato a Valerio Cafeo il “Premio America Giovani”. Un riconoscimento attribuitogli dalla Fondazione Italia -USA per la sua carriera universitaria brillante. La prestigiosa pergamena gli è stata consegnata solo lo scorso 23 gennaio, a Palazzo Montecitorio presso la Camera dei Deputati, dove si è svolta la cerimonia formale.

Un evento posticipato per via dell’appena superata pandemia che però non ha lasciato inosservata la candidatura che l’Università di Messina aveva inoltrato all’autorevole Commissione. Il pattese Cafeo, infatti, ha conseguito la laurea in Relazioni internazionali – con il massimo dei voti ed il bonus della lode – nel gennaio 2021.

Un fiore all’occhiello insospettato dal gran numero di giovani che conosce Valerio prima di tutto come dj, alla consolle delle discoteche fra le più in voga della provincia. Un professionista della musica molto gettonato, il cui nome porta centinaia di giovani a radunarsi alle feste dove lui suona. Un’evidente passione che ha trasformato presto in lavoro, senza però distrarlo dagli studi diurni.

“Non è solamente musica e feste”, il commento che può dirsi riassuntivo dei tanti post di congratulazioni sui social. Un parametro che esula da quelli considerati dalla Fondazione Italia USA, il cui premio va ai talenti universitari fra i più meritevoli delle università italiane. Oltre alla pergamena di riconoscimento, per sostenere i premiati concretamente nell’ingresso del mondo del lavoro globale, i giovani selezionati ricevono una borsa di studio a copertura totale per fruire del master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Valerio Cafeo, ad maiora!