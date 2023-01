Dopo l’operazione antidroga Take Away che ha portato a quattro arresti sul territorio di Terme Vigliatore, l’Associazione Fonte di Libertà esprime il suo plauso alla locale stazione dei Carabinieri e al Comandante, Maresciallo Capo Antonino Sottile, per l’impegno quotidiano e costante, di giorno e di notte, indirizzato al controllo del territorio e della sicurezza di noi cittadini.

“Sin dall’insediamento del Maresciallo Sottile del 2020 si è subito percepita e costatata dal nostro punto di vista, maggiore organizzazione, coordinamento il tutto codiavate da un rafforzamento numerico nell’organico del presidio – scrive l’Associazione – È proprio da questa qualificata attività che ha preso il via l’operazione “Take Away” condotta con l’ausilio dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Barcellona P.G. ed il coordinamento della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. Ci si complimenta con il Capitano dei Carabinieri Lorenzo Galizia ed il sostituto Procuratore dott. Luca Gorgone”. “L’espandersi dell’offerta quindi dello spaccio è direttamente proporzionale al copioso e diffuso aumento della domanda – evidenzia ancora Fonte di Libertà – Se gli apparati dello Stato sono in prima linea e pronti rispetto alla repressione delle organizzazioni criminali atte alla vendita e allo spaccio delle sostanze stupefacenti, altrettanto pronti dobbiamo essere Noi società civile, Istituzioni politiche e religiose, medici e cittadini comuni tutti, al fine di interrogarci e attivare un focus rispetto al perché c’è questo importante bisogno di consumare droghe, di sballarsi, di disallinearsi dalla realtà”.

“Bisogna intercettare – conclude la nota a firma del Presidente, Benedetto Gianlombardo – le cause di ciò e tentare di prevenire il più possibile questo cancro che rovina la vita sociale e personale di molti giovani e non e delle di loro famiglie.