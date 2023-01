Tanti gli eventi in programma in occasione del Giorno della Memoria.

Il salone di rappresentanza della Prefettura ospiterà la cerimonia di consegne delle medaglie alla memoria. Nel corso dell’evento, cui parteciperanno istituzioni ed una rappresentanza di studenti delle scuole superiori, saranno consegnate ai familiari dei deceduti internati e deportati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale le medaglie alla memoria dei signori Giuseppe Ballisto, Nicolò Gullifa e del maggiore medico Gaetano Morelli. La cerimonia, organizzata dalla Prefettura insieme al Comune di Messina, l’Università degli Studi, Ufficio Scolastico Provinciale e Conservatorio “Corellli”, si avvarrà dei contribuiti di Luigi Chiara, Ordinario di Storia contemporanea dell’Ateneo di Messina, e dello scrittore Mario Falcone, accompagnati da un sottofondo musicale ad opera del trio di clarinetti composto dagli studenti del Conservatorio Manuela Ruggeri, Gianluca Colaci e Giovanni Pietropaolo.

Alle 9, all’Istituto d’Istruzione Superiore Verona Trento di Messina, la dirigenza scolastica in collaborazione con l’ANPI – Comitato Messina sezione Aldo Natoli e l’ USR Sicilia Ufficio VIII A. T. di Messina, ha organizzato un incontro con il prof. Alessandro Hoffmann dal titolo “Holocaust – Giorno della Memoria” (Storia di Alessandro ebreo di Sicilia, arrestato, “concentrato”, liberato). Hoffmann è nato e vive a Palermo, studia da alcuni anni la storia degli ebrei di Sicilia nel Novecento. Ha diretto Radio Spazio Noi – in Blu e ha collaborato con il «Giornale di Sicilia». È stato professore di Scienze Agrarie presso l’Università di Palermo e vicedirettore della Programmazione della Regione Siciliana. Nel 2001 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica uno dei Premi Pasquale Saraceno per studi sul Mezzogiorno banditi dalla Svimez. Ha scritto “Storia di una famiglia di origine ebrea a Palermo”.

E stamattina proprio Hoffman ha incontrato gli studenti dell’I. C. Manzoni Dina e Clarenza. Nel pomeriggio, alle 17.30, presso la libreria Feltrinelli Point, in via Ghibellina, si parlerà degli “Ebrei di Messina nel Novecento”; introduce la conversazione Giuseppe Restifo, vice-presidente provinciale dell’Anpi. Le pagine scritte da Alessandro Hoffmann sono un esempio di microstoria. Un caso su tutti la storia di Vittorio Zabban, imprenditore di successo vissuto a cavallo tra Otto e Novecento. Queste microstorie non parlano, parafrasando Carlo Ginzburg, delle gesta dei re ma di donne e uomini, le cui voci vengono raccolte dal basso nella speranza di farle arrivare in alto, cioè al lettore. Al centro vi sono solo i fatti e la loro narrazione, riguardanti un centinaio di persone. Il volume “La pupa di Zabban” arricchisce il testo precedente, “Gli amici di Moise. Cento e più storie di ebrei di Sicilia”, e mette un nuovo tassello al discorso perché, per dirla con Sciascia “alla generazione che volle o che fu chiamata a combattere la guerra del ’15-’18 e a quella che intorno a quegli anni nacque” viene aggiunta la generazione del dopoguerra. Uno scavo che ha fatto affiorare non poche figure del tutto dimenticate o addirittura sconosciute, anche a Messina. Trapela il percorso di quanti tra la fine del 1938 e i primi del 1939 sono stati costretti a lasciare la Sicilia perché impediti di lavorare o studiare e a causa di questa fuga obbligata sono finiti nelle mani dei carnefici.

Sempre domani gli studenti delle scuole superiori della città incontreranno ancora Alessandro Hoffmann. Dalle 10 invece a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina, si terrà un incontro per commemorare le vittime dell’Olocausto dal titolo”Per non dimenticare”. All’evento, organizzato dal Servizio “Cultura” della I Direzione, interverranno il Sindaco metropolitano Dott. Federico Basile e la Segretaria Generale dott.ssa Rossana Carrubba. I lavori saranno introdotti e moderati dalla Dirigente avv. Anna Maria Tripodo. Il programma prevede gli interventi del prof. Santo Longo Dirigente Scolastico dell’I. C. BOER – Verona Trento, del Presidente del CPS Consulta Provinciale Studentesca, Emilia Pace, e le relazioni del prof. Salvatore Bottari “Le vicende e il retaggio della Shoah” e del dott. Giuseppe Campagna “Ebrei e neofiti in Sicilia nel Quattro e Cinquecento”.

Nel corso dei lavori verrà proiettato il video relativo al tema della Shoah realizzato dalle dipendenti Anna Giuffrè e Caterina Saccà.

Ai lavori parteciperanno l’Orchestra dell’I. C. BOER – Verona Trento diretta dal Maestro C. Garufi e l’U.S.R. SICILIA Ufficio VIll Ambito Territoriale di Messina

Infine martedì 31 gennaio gli studenti dell’I. C. Boer Verona-Trento incontreranno il prof. Giuseppe Martino, presidente provinciale dell’Anpi di Messina. Al Palacultura di viale Boccetta, alle 9, il prof. Martino parlerà della “Judaica di Messina”, ovvero della presenza ebraica nella città dello Stretto prima dell’espulsione del 1492.