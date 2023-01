Brolo – Nel mese di febbraio inizieranno i lavori di riqualificazione del centro storico di Brolo. Si tratta di un intervento articolato, che comprende interventi materiali di riqualificazione e immateriali per la valorizzazione turistico-culturale del borgo medievale.

Una prima parte di lavori, che sfrutta un finanziamento di quasi 600mila euro del Ministero del Turismo e il Ministero della Cultura nell’ambito del Programma di Azione e Coesione complementare al Pon Cultura e Sviluppo – Piano Operativo Cultura E Turismo (Fsc) 2014-2020, riguarda l’adeguamento funzionale e impiantistico del collegamento verticale del percorso sulle mura del borgo medievale, il miglioramento dell’accessibilità anche per l’accoglienza di persone con disabilità mediante l’acquisto di un mezzo di trasporto elettrico, la realizzazione di segnaletica informativa, proiezioni multimediali, un percorso esperienziale, un virtual tour e un portale digitale per la realizzazione di un albergo diffuso per la gestione dell’accoglienza nel centro storico. Con 257mila euro di fondi regionali, invece, è stato finanziato il rifacimento della la scalinata che collega il borgo con la zona marina e la riqualificazione dell’ingresso.

“Dopo lo straordinario risultato di aver ottenuto l’acquisizione al patrimonio immobiliare della Regione del Castello di Brolo come bene di interesse storico-culturale, prende finalmente forma il progetto che ambiziosamente vuole mettere il borgo medievale al centro di una progettualità organica di promozione e valorizzazione di questa zona e di crescita economica dell’intera città – afferma il Sindaco Giuseppe Laccoto. Inoltre, sfruttando un altro finanziamento nazionale, stiamo per affidare il progetto di fattibilità tecnico economica che punta alla riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico per incentivare la nascita di attività ricettive e commerciali. Il borgo deve diventare il cuore pulsante della rinascita turistica e culturale della nostra città”.