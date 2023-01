San Marco d’Alunzio – L’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio comunica che domani, Venerdì 27 Gennaio 2023, una troupe Rai sarà presente nel borgo aluntino per effettuare alcune riprese che andranno in onda su Rai3.

Il Comune di San Marco d’Alunzio, guidato dal Sindaco Filippo Miracula, sarà in onda e in diretta in 3 diversi orari: alle ore 7:30 all’interno di Buongiorno Regione, alle ore 14:00 all’interno del TGR Sicilia e alle 19:35 nel TGR Sicilia serale.

Sarà possibile seguire il servizio giornalistico su Rai3 e su Rai3HD (canali 3 e 503 del Digitale Terrestre). Molto soddisfatto di questo appuntamento il Sindaco aluntino Miracula e tutti gli amministratori, che affermano a riguardo: “Questo spazio televisivo ci permette di dare lustro alle meraviglie del nostro borgo di San Marco d’Alunzio. Sintonizzatevi tutti”.

Il paese di San Marco d’Alunzio è caratterizzato da vari eventi, articolati durante l’anno, come la Giornata Medievale, che si svolge nel mese di Luglio e che fa registrare ogni anno una numerosa presenza di appassionati, provenienti da tutto l’hinterland nebroideo.