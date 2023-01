Galati Mamertino – Il Comune di Galati Mamertino ha ottenuto un finanziamento di 209.150 euro per la mensa scolastica del plesso, che ospita la Scuola secondaria di primo grado.

Il contributo viene concesso dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, nell’ambito del PNRR e all’interno del “Piano di estensione del tempo pieno e delle mense”; negli scorsi mesi il Comune galatese aveva partecipato all’avviso pubblico per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche da finanziare e adesso è riuscito ad avere questa importante somma da poter utilizzare.

“Si tratta di un finanziamento teso al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione per la sezione “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, – dichiarano gli amministratori – finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU con la scadenza prevista il 28 Febbraio 2022. Grazie ai fondi del Ministero dell’Istruzione con le risorse del PNRR, intercettati dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Amadore, sarà riqualificato l’edificio in questione, anche al fine di dotarlo di una cucina a norma e di spazi adeguati, e verrà migliorata l’offerta per la mensa scolastica, che servirà tutte le scuole del centro montano”.

La notizia dell’ultimo Decreto è arrivata ieri sera e riguarda il plesso di località Contura, per il quale sono stati stanziati complessivamente 209.150 euro. Soddisfatto dell’ennesimo finanziamento il Sindaco galatese Vincenzo Amadore, il quale afferma a riguardo: “Il finanziamento della mensa scolastica va ad integrare lo straordinario lavoro messo in atto, per il miglioramento dell’edilizia scolastica nel nostro Comune. Sarà finalmente istituito, inoltre, un centro di cottura comunale mirato sulla cura della qualità del pasto e delle materie prime, punti fondamentali e fortemente voluti dall’Amministrazione Comunale. In particolare la nuova mensa, oltre a dotare la Scuola di uno spazio di ultima generazione, rappresenta un presidio fondamentale di didattica per promuovere l’inclusione e l’educazione alla salute, e migliorare ancora di più i servizi per gli studenti e le loro famiglie”.