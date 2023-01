Uno dei luoghi più belli e amati di Cefalù è pronto a rifarsi il look. Iniziati i lavori che consentiranno a piazza Duomo di avere una nuova pavimentazione all’interno dell’area pedonale.

L’opera, il cui importo è di 190.000 euro circa più le somme a disposizione dell’amministrazione che ammontano a quasi 90.000 euro, erano state aggiudicate alla ditta Tecno Team costruzioni srl di Paternò lo scorso marzo. I lavori si stanno eseguendo nel periodo invernale per ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, gli operatori commerciali e i visitatori.

Le opere di manutenzione straordinaria della piazza vedranno la messa in posa di un nuovo basolato in marmo di Billiemi bocciardato, così come approvato dalla Soprintendenza ai Beni culturali.

“Questo progetto nasce per rendere più bello il luogo simbolo di Cefalù. Opere del genere, anche se di semplice manutenzione – dichiarano il sindaco Daniele Tumminello e l’assessore ai Lavori Pubblici Tania Culotta – consentono alla nostra città di riqualificare e abbellire i suoi spazi urbani. In questo caso le vecchie e obsolete marmette di cemento, risalenti a quando la piazza veniva utilizzata come parcheggio auto ma ormai del tutto inadeguate, saranno sostituite con la più elegante pietra di Billiemi che certamente arricchirà la pavimentazione di una delle piazze più fotografate al mondo”