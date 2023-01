C’era anche una pistola revolver “Smith & Wesson” calibro 38 special, completa di 5 cartucce nel covo di Vicolo San Vito a Campobello di Mazara, ultimo rifugio del capomafia Matteo Messina Denaro. L’hanno trovata i carabinieri durante la perquisizione.

L’arma ha la matricola cancellata. In casa c’erano anche venti cartucce dello stesso calibro. Adesso la pistola è stata consegnata ai Ris di Messina per tutte le analisi di laboratorio. I Militari l’hanno rinvenuta carica, nascosta nel sottofondo di un mobile della cucina che è stata totalmente smontata. Dagli accertamenti tecnici gli inquirenti sperano di ottenere indicazioni circa l’utilizzo della stessa pistola in alcuni omicidi contestati all’ormai ex superlatitante.

Sequestrati anche altri documenti definiti di “interesse investigativo”.