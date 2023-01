Galati Mamertino – La Giunta Municipale di Galati Mamertino ha adottato il Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2023/2025, che comprende anche l’Elenco annuale dei lavori pubblici per il 2023 e il Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2023/2024.

La proposta è stata presentata dall’Arch. Giuseppa Cavolo e il Programma triennale viene redatto, tenendo conto dei documenti di programmazione finanziaria, quali il Bilancio di previsione e il Bilancio pluriennale, degli strumenti di pianificazione di settore esistenti, con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici, delle analisi socio-economiche del bacino di utenza e del contesto delle strutture esistenti, e dei programmi dell’amministrazione e del loro rapporto con gli strumenti di programmazione territoriale.

Diversi progetti di opere pubbliche e servizi, inseriti nel Programma, riguardano gli strumenti di pianificazione sovracomunale e specificatamente l’Area Interna Nebrodi, il Patto per il Sud, il Patto per la Città Metropolitana di Messina e il Piano strategico della Città Metropolitana di Messina. Particolare importanza dunque assumono, per il Comune di Galati Mamertino: il Living Lab Nebrodi, da svolgersi presso l’Incubatore di Imprese dei Nebrodi, gli stralci esecutivi per la valorizzazione del Palazzo De Spuches da adibire a centro museale, i progetti di consolidamento e di messa in sicurezza che si propongono di rendere sicuro il territorio, i progetti relativi agli impianti sportivi, il progetto riguardante il plesso Scuola Materna centro (per cui si prevede un centro diurno e notturno per disabili del tipo “Dopo di noi”), i progetti di manutenzione e messa a norma degli edifici scolastici, i progetti della Strada Galati Mamertino-Paratore, che costituisce una via di fuga per gli abitanti, e i progetti del completamento della ex Casa Albergo, da riqualificare come polo di ricettività culturale e sociale.

Il Programma triennale dovrà essere applicato da parte della Giunta e, successivamente, pubblicato con deposito all’Albo pretorio online per 30 giorni consecutivi. Trascorso il periodo di pubblicazione sull’Albo pretorio ed esaminate le eventuali considerazioni ed osservazioni, il Piano potrà essere sottoposto alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, unitamente al Bilancio di previsione per l’esercizio in corso.