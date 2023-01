Un ulteriore rinforzo per l’Acr Messina di mister Raciti che, dopo le ultime tre vittorie consecutive, vuole costruire una striscia positiva importante per uscire finalmente dalle sabbie mobili della classifica del campionato di Serie C.

In riva allo Stretto giunge il possente difensore centrale Helder Baldé. Di fatto, con i suoi 196 centimetri di altezza, Baldé rappresenta un valido rinforzo anche per la “batteria aerea” biancoscudata. Nato a Lisbona il 3 agosto 1998, è cresciuto nel settore giovanile del Benfica, muovendo poi i primi passi della sua carriera in Portogallo, dall’under 23 sino ad esordire, nel 2019, nel massimo campionato.

L’ultima maglia indossata, prima di quella peloritana, è quella degli svizzeri del Lugano. Ha anche indossato la maglia della nazionale portoghese con le selezioni under 19 e under 20. Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico.