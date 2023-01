Continua, senza sosta, la macchina organizzativa, del Carnevale 2023. L’evento organizzato dall’associazione Team Meca pilolata dal Presidente Giovanni Munafò e da Sacha Messina, con il patrocinio del comune di Villafranca Tirrena e dalla sinergia di alcune associazioni e attività presenti sul territorio, desta interesse e curiosità nell’hinterland tirrenico.

Un fitto programma per trascorrere un’intera giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Imperdibile appuntamento a Piazza Dante, domenica 12 febbraio dalle 9 alle 24. Gli organizzatori hanno voluto coinvolgere alcune associazioni e attività presenti sul territorio. L’intento è la partecipazione attiva e collaborativa di tutti per la riuscita dell’evento.

Il Carnival Day è una manifestazione che coivolge tutti dai grandi ai piccini. Un fenomeno di notevole importanza anche dal punto di vista culturale. Sono previste visite guidate nei luoghi di cultura: dal Museo della Medicina, un”eccellenza presente sul territorio sito in via Rovere, al suggestivo Castello di Bauso, all’antico Frantoio di Serro. Concorsi a premi, Passeggiata in bici in maschera, trucca bimbi e ColorHair, spettacoli, animazione, modellabili, gonfiabili e tanto altro ancora. Ospite speciale della giornata direttamente da Tik Tok il gettonato Giggetto 50 anni Fisichetto.

Ecco il programma dettagliato della giornata:

Start alle 9 00 con la Passeggiata in bici in maschera, by Team Meca e Sacha Messina.

9:30 al via con visite guidate nei luoghi d’interesse culturale: Museo della Medicina, Castello di Bauso, Antico Frantoio di Serro.

10:30 creatività, con il Laboratorio di riciclo curato dalla Scuola dell’Infanzia paritaria il Lanternino.

Alle 11:30 intrattenimento musicale con il gruppo New Step by Mizzy Tiziana Caliri

ore 13 pausa pranzo presso le attività locali Sach Cafè, bar Le Palme, con la degustazione di pane e salsiccia chiacchiere e vino (bevanda per bambini), con pagamento ticket.

14:00 Premiazione e Sfilata del concorso in maschera per bambini, adulti e gruppi.

16:00 Inaugurazione spettacoli “Carnival Day”

16:30 spettacolo by Sueňo de Bailar

Di Federica Benerato

17:30 Spettacolo realizzato da ASd New Step by Mizzy Tiziana Caliri

18:30 Corpo Bandistico S.Cecilia di Villafranca Tirrena

19: 30 Special Guest Giggetto

20:30 Sorteggio con Giggetto Fisichetto

21 Discoteca in piazza

Durante la giornata intrattenimento con trucca bimbi, colorHair, gonfiabili, modellabili, animazione.