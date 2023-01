Con la determina del segretario Pietro Manganaro, è stata pubblicata la manifestazione di interesse, nella quale sono indicati i requisiti e le condizioni per l’avvio del nuovo mercato cittadino che a breve, si sposterà nel centro cittadino.

Fino al 29 gennaio, infatti, è possibile presentare la domanda per richiedere l’autorizzazione al comune, ad avere un spazio per la propria attività commerciale.

Invece, per chi ha già presentato tale domanda, in passato, deve soltanto aggiornarla, fornendo all’ente la presenza e la sussistenza ancora dei requisiti per mantenere l’autorizzazione al mercato.

All’esito di questa procedura, il comune avvierà la stesura di apposita graduatoria e conseguentemente, l’avvio del mercato cittadino.

Allo stato attuale, le attività commerciali presenti al mercato, di Case Nuove Russo (nel parcheggio dello stadio Gepy Faranda) sono circa 30.

Inoltre, in concomitanza con lo spostamento del mercato al centro cittadino, tra largo normanni e Piazza Mario Sciacca, i vertici di palazzo dell’Aquila, intendono riaprire al pubblico il parco Robinson, lato piazza Marconi, interessato da interventi urgenti, a causa della stato di degrado in cui versava da diverso tempo.