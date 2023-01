Gli studenti del Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando non sono entrati questa mattina a scuola in segno di protesta contro la Città Metropolitana di Messina, proprietaria dell’immobile, in quanto da qualche giorno non funziona la caldaia ed i termosifoni rimangono spenti.

Al freddo ed al gelo gli alunni del liceo paladino che sono costretti a frequentare le lezioni con giubbotti e guanti.

Una protesta pacifica quella degli studenti e non rivolta all’istituto scolastico.

Il comitato denuncia il malfunzionamento della caldaia, ormai vetusta e da sostituire, da circa una settimana.

Sono gli stessi studenti che, confermando la vicinanza della dirigente scolastica e dei professori, protestano nei confronti della Città Metropolitana di Messina, per far arrivare questo dissenso.

“È un nostro diritto stare al caldo, ma lo è anche per i professori ed il personale impiegato all’interno dell’istituto. Non è giusto stare in classe come fossimo dei pinguini” ci riferisce un portavoce del comitato studentesco.

La speranza è che al più presto la situazione venga risolta e possano così riprendere le lezioni.

Intanto l’amministrazione del Liceo Scientifico ha già fatto arrivato un altro tecnico per riparare l’ennesimo guasto ma l’intento della protesta è quello di convincere la Città Metropolitana di Messina ad intervenire in maniera definitiva sostituendo la caldaia.