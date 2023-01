Sono tre gli istituti scolastici comunali di Sant’Agata Militello nei quali a breve saranno avviati i lavori di ristrutturazione, adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche.

I lavori, finanziati con decreto interministeriale di agosto 2021 per complessivi 700 mila euro con risorse del Pnrr destinati ai comuni per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa “S.V. Costruzioni srl” di Messina, che ha offerto un ribasso del 31,754% sulla base d’asta, per un importo complessivo di 368.506,52 euro.

Gli interventi riguarderanno in particolare l’edificio dell’istituto “Marconi”, con l’adeguamento del seminterrato da destinare a laboratorio, la ristrutturazione dell’auditorium ed altri interventi di sistemazione. All’asilo “Monaci” saranno invece eseguiti la copertura del cortile interno, il rivestimento degli spazi interni, la realizzazione di rampe pedonali d’accesso e la sistemazione dei servizi igienici. Infine alla scuola “Cesareo” i lavori interesseranno la palestra ed i servizi igienici.

Il Rup, geometra Claudio Frusteri dell’ufficio tecnico comunale, si incontrerà con i dirigenti scolastici al fine di organizzare gli interventi in base alle esigenze didattiche ed ottimizzare i tempi dei lavori la cui esecuzione è prevista in otto mesi.