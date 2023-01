Un aiuto per chi è in difficoltà. Ma non un “libera tutti” che autorizza a non pagare quanto dovuto. Ecco perché in conferenza stampa il sindaco Federico Basile, insieme all’assessore Roberto Cicala e al direttore generale Salvo Puccio, ha fatto il punto sulla possibilità offerta dalla Legge di Bilancio che prevede lo stralcio delle cartelle fino a mille euro.

“Stralcio e non condono” ha sottolineato il primo cittadino. L’amministrazione comunale messinese ha deciso di non opporsi alla norma nazionale sull’eliminazione di sanzioni e interessi sui debiti fino al 2015 fino ai mille euro. “La misura è automatica per i tributi locali e viene effettuata l’eliminazione di sanzioni e interessi sotto i mille euro, euro, ma questo non comporta l’eliminazione totale dei debiti, che comunque esistono e vanno sanati – sottolinea Basile che ricorda – restiamo in piena procedura di riequilibrio e il recupero dei crediti è fondamentale”.

Di fatto quindi non opponendosi a questa possibilità contenuta nella Legge di Bilancio varata dal governo Meloni vengono eliminati sanzioni e interessi. Il Comune avrebbe potuto opporsi e a quel punto il singolo cittadino per sfruttare questa possibilità offerta a livello nazionale avrebbe dovuto autonomamente andare all’agenzia di riscossione e chiedere lo stralcio.

Il sindaco ha poi tradotto in cifre il monte debitorio di cui si parla. “Dall’esame effettuato dai nostri uffici, dal 2000 al 2015 ammontano a 45 milioni di euro i debiti sotto i mille euro. Da domani scatterà la riscossione delle somme non pagate delle imposte. La scelta di liberare il cittadino dagli interessi maturati sul debito è un segnale che speriamo spinga i messinesi a regolarizzare la loro posizione perché bisogna comprendere che se tutti pagano, si pagherà di meno. Del resto ciò che c’è da pagare va pagato”.