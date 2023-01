Patti – Presso l’istituto d’istruzione superiore Borghese-Faranda di Patti, è stato inaugurato un laboratorio finalizzato alla diagnosi dei veicoli a motore e l’attivazione della 60esima TEXAEDU Academy in Italia.

Un’aula attrezzata e un corso specialistico di 150 ore per formare i meccatronici di domani.

In un contesto di continua trasformazione come quello che sta vivendo il comparto automotive (il ramo dell’industria manifatturiera che si occupa della progettazione, della costruzione e della distribuzione di veicoli a motore), con l’introduzione di tecnologie legate alla sicurezza attiva dei veicoli e delle motorizzazioni elettriche e ibride, cresce la richiesta di figure professionali altamente specializzate e in grado di intervenire con professionalità sui mezzi attualmente in circolazione.

Sulla base di questa premessa, e di queste nuove esigenze occupazionali, all’istituto pattese, si è concretizzato l’accordo con TEXA (Tecnologie Elettroniche X l’Automotive), l’azienda italiani, specializzata nella progettazione, industrializzazione e costruzione di strumenti diagnostici.

L’Academy, permetterà lo svolgimento di lezioni mirate e prove pratiche con strumenti didattici avanzati su veicoli attualmente in circolazione. In questo modo gli studenti potranno acquisire nuove conoscenze, apprendere i principi della moderna meccatronica ed essere pronti ad affrontare il contesto lavorativo, grazie ad un bagaglio di conoscenze indispensabili per la riparazione di guasti e malfunzionamenti nel comparto automotive.

La specializzazione TEXA, risulta essere un ulteriore fiore all’occhiello per l’istituto pattese diretto dalla professoressa Francesca Buta, che grazie a questa nuova opportunità, darà la possibilità ai propri studenti, di conseguire un ulteriore carta vincente per spendere il loro futuro.