Il documento firmato dal primo cittadino, che parla di “fondati motivi di opportunità politica”, spiega le motivazione del provvedimento e recita testualmente : “Considerato che in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a determinare una situazione – resa manifesta da reiterate esternazioni pubbliche di singoli esponenti della maggioranza su diverse tematiche dell’azione di governo – che non riflette quello che dovrebbe essere un quadro politico unitario e compatto, necessario ad assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, e che pertanto richiede una verifica politica ed una riconsiderazione complessiva degli assetti del governo locale, nella prospettiva delle esigenze generali di mantenimento dei rapporti politici di maggioranza, che sia funzionale ad un effettivo e concreto rilancio dell’azione politica ed amministrativa per il conseguimento dei risultati programmatici secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa”.

Si apriranno adesso le consultazioni. Ma, probabilmente, prima ci saranno da smussare diversi aspetti e limare le spigolature che hanno determinato il clima rovente delle ultime ore che ha indotto il sindaco Pinuccio Calabrò a ricorrere all’azzeramento. Come si suol dire in questi casi, staremo a vedere.

E intanto è saltata anche la seduta di stasera del Consiglio Comunale. Le due chiamate hanno visto mancare il raggiungimento del numero legale al momento dell’appello. In aula il clima era tutt’altro che disteso, con la tensione palpabile. Anche qui ci sarà da definire tutto il quadro, specie alla luce dell’ultimo comunicato stampa dei Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia.