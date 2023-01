Non usa mezza termini il CoAs (Coordinamento Azione sindacale del Medici dirigenti) nel denunciare sia la chiusura e il conseguente trasferimento dei posti letto della Rsa di Patti che una «anomala» mobilità d’urgenza dei dirigenti medici in servizio presso il reparto di Geriatra dell’ospedale Barone Romeo.

La nota, inviata al commissario straordinario e al risk manager dell’Asp di Messina, all’Ispettorato per la Funzione Pubblica, al dirigente generale del “Nucleo Ispettivo e Vigilanza”, all’assessore regionale e al ministro della Salute, al presidente della sesta commissione Sanità all’Ars e alla Corte dei Conti presso la Procura della Regione Sicilia, giunge dopo l’incontro tenutosi nei locali dell’x Inam tra i lavoratori della Rsa e la “Opus Residential”, vincitrice della gara d’appalto per la gestione della struttura sanitaria assistenziale di contrada Case Nuove Russo, nell’ambito del quale è stato annunciato (sembrerebbe su proposta dell’Asp) il temporaneo trasferimento dei 20 posti letto a Messina.

Contestualmente sarebbe stato garantito il posto di lavoro a tutti i dodici dipendenti, che dovrebbero proseguire la loro attività in una struttura del capoluogo fin quando non termineranno i lavori di adeguamento della residenza pattese, che secondo le previsioni progettuali dovrebbe ospitare anche un ospedale di comunità. «Il Co.A.S. Medici Dirigenti è venuto a conoscenza – si legge nella nota del sindacato a firma del coordinatore provinciale Mario Salvatore Macrì – che il 18 gennaio sono stati trasferiti presso il Distretto Sanitario di Messina i 20 posti letto della Rsa di Patti, sottraendo incomprensibilmente al vastissimo bacino tirrenico preziosi posti letto dedicati alle dimissioni protette dei presidi ospedalieri ricadenti, implementando ulteriormente il Distretto Sanitario di Messina, la cui dotazione di posti letto è più che sufficiente».

Nella stessa nota il CoAs critica duramente i vertici dell’Asp per aver disposto una mobilità d’urgenza nei confronti di personale medico in servizio presso la Geriatria di Patti, anziché nei confronti di dirigenti medici geriatri in servizio nelle altre strutture sanitarie territoriali, che invece risulterebbero addirittura in esubero dopo la chiusura della stessa Rsa pattese e del Centro Diurno Alzheimer di Barcellona Pozzo di Gotto. «Cosa davvero incredibile – incalzano ancora dal sindacato – che il posto, nel frattempo resosi vacante presso l’Unità di Geriatria di Patti, sia stato subito ricoperto da un dirigente medico geriatra territoriale della Rsa di Sant’Angelo di Brolo».

Da qui la richiesta di motivare «con urgenza» il perché del trasferimento a Messina dei posti letto della Rsa di Patti, con la conseguente «drastica» riduzione dell’offerta sanitaria sul versante tirrenico. «Non c’era sul territorio pattese un’allocazione alternativa?» si chiedono i vertici provinciali del CoAs, secondo cui i posti letto sottratti a Patti si sarebbero potuti aggiungere alla Rsa di San Piero Patti. Tra le richieste del sindacato anche «l’immediata revoca degli anomali provvedimenti di mobilità d’urgenza» nei confronti dei due dirigenti geriatri e l’emanazione, qualora necessario, di un avviso interno di mobilità intraziendale nella disciplina di Geriatria.