A Gioiosa Marea si respira già aria di carnevale. L’evento, che ha ottenuto il titolo di “Carnevale Storico del Murgo”, sarà inaugurato domenica con la “Racchia”: la tradizionale sfilata estemporanea di stravaganti gruppi in maschera. «Sarà questo – riferiscono i vertici comunali – l’appuntamento d’apertura delle manifestazioni carnascialesche, che proseguiranno secondo un calendario fitto e coinvolgente fino a martedì grasso, 21 febbraio, con la sfilata conclusiva dei carri allegorici e dei gruppi mascherati».

In mezzo tante iniziative organizzate con il patrocinio della Regione Siciliana e in collaborazione con le Pro Loco e le associazioni gioiosane. Domenica 29 gennaio si terrà anche la “Murga”, mentre domenica 5 febbraio spazio all’evento “Costumi e chiacchiere” in programma in via Umberto I. Domenica 12 febbraio la manifestazione entrerà nel vivo con la sfilata in maschera dei carri allegorici e dei gruppi, in partenza alle 15,30 come da tradizione da Capo Skino.

Il serpentone variopinto tornerà a sfilare per le vie di Gioiosa Marea il 16 febbraio, giovedì grasso, con partenza alle 18 dal campo sportivo di via Lombardia, mentre sabato 18 e domenica 19 febbraio spazio al divertimento dei più piccoli con il “Carnevale dei bambini” nel salone parrocchiale di San Giorgio e all’auditorium del centro. Le sfilate riprenderanno lunedì 20 febbraio con la consueta tappa nella frazione marinara di San Giorgio, per poi tornare a Gioiosa Marea martedì 21 febbraio con il gran finale in piazza Cristoforo Colombo. Chiaro e conciso il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale: «Vi aspettiamo in tanti a Gioiosa Marea, dove il carnevale, si sa, è una cosa seria!».