Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il disciplinare che regolerà la partecipazione alla 59esima edizione dell’evento che già da qualche anno ha ottenuto il riconoscimento di “Gran Carnevale Storico”.

Due le sfilate in programma, quelle tradizionali di domenica 19 e martedì 21 febbraio nell’ambito delle manifestazioni organizzate dall’assessorato al turismo e allo spettacolo retto da Daniele Greco.

Come da disciplinare, la partecipazione dei carri allegorici alla tre sfilate sarà subordinata alla presentazione di un progetto tecnico in cui dovranno essere esplicitate l’idea, le dimensioni, la tipologia costruttiva, la domotica e i meccanismi manuali per la movimentazione degli elementi compositivi dei manufatti in cartapesta.

Per quanto riguarda i gruppi, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un progetto grafico contenente una dettagliata descrizione dei costumi e del tema prescelto. Previsto anche l’obbligo di comunicare il numero dei partecipanti, che non dovranno essere di numero inferiore alle 25 unità.

Una commissione tecnica nominata dal sindaco e composta da cinque componenti, in possesso di comprovate competenze tecniche e artistiche, verificherà la corrispondenza con il progetto presentato, lo stato di avanzamento dei lavori e fornirà chiarimenti, modifiche e integrazioni sull’esecuzione e la realizzazione dei carri e dei gruppi. La stessa commissione procederà alla valutazione di ogni carro e gruppo ammesso al concorso.

Per quanto riguarda i contributi da assegnare ai partecipanti, si va da un minimo di 800 euro ad un massimo di 2700 euro per ogni carro e da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1100 euro per ogni gruppo. La classifica finale verrà stilata tenendo conto di alcuni parametri in ordine a originalità e creatività, migliore allegoria, effetti speciali, miglior movimento meccanico e manuale, rifiniture, scenografia e costumi.

Come da tradizione, il raduno dei carri che prenderanno parte alle tre sfilate è previsto alle 14 a Patti Marina, all’interno del piazzale Alioto, mentre i gruppi si raduneranno sul lungomare entro le 15. La partenza è prevista alle 16 e il percorso si snoderà lungo le vie Zuccarello, Papa Giovanni XXIII, corso Matteotti, Orti, Pio La Torre, Garibaldi e Trieste, prima di giungere in piazza Marconi per il gran finale.