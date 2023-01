Mistretta – Il Città di Mistretta ha battuto con una splendida remuntada 3-2 il Villarosa Calcio, nel recupero della sedicesima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

La formazione amastratina, guidata dal mister Dino Vaccaro, va sotto di due reti nella prima frazione di gioco, ma poi reagisce alla grande nella ripresa e riesce così a conquistare l’intera posta in palio; il Città di Mistretta adesso non si trova più da solo in ultima posizione, ma raggiunge a 14 punti il Pro Falcone e Domenica 29 Gennaio è in programma proprio lo scontro diretto. Il Villarosa, invece, rimane ancorato a 16 punti al quartultimo posto, in compagnia del San Fratello.

Il Villarosa va sul doppio vantaggio con la doppietta di Zongo Tinga, che realizza le sue reti al 4′ e al 27′; il Città di Mistretta ribalta tutto nella ripresa con la doppietta di Gabriele Butera, al 50′ e al 57′, e con il gol decisivo di Davide Fiore al 67′. Il match si doveva disputare inizialmente Domenica 22 Gennaio, ma era stato rinviato a causa dell’impraticabilità del campo.

Tra gli altri incontri della prossima giornata da segnalare Castelluccese-Santangiolese e San Fratello-Gorgonia Delia. Il Gioiosa giocherà in trasferta contro il Villarosa, mentre osserverà un turno di riposo la capolista Geraci.