Sono sei le aree individuate per la dislocazione dei posteggi, suddivise per categoria e specializzazione merceologica. I settori non alimentari troveranno spazio in Largo dei Normanni (15 posteggi) e in piazza Mario Sciacca (14 posteggi), dove verranno allestiti gli stand per la vendita di abbigliamento, pelletteria, prodotti da merceria, tessuti e articoli per l’igiene della casa e della persona. In Largo dei Normanni spazio anche al commercio al dettaglio di piccoli animali, fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Come in piazza Mario Sciacca, anche in piazza Marconi sono stati previsti 14 posteggi, dedicati sia alla vendita di prodotti alimentari e ortofrutticoli che al commercio di prodotti da ferramenta, vernici, vetro, materiale elettrico e termoidraulico, giocattoli, articoli usati, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio, chincaglieria e bigiotteria, arredamenti per giardino, mobili, tappeti e stuoie, articoli casalinghi ed elettrodomestici. Categorie miste (alimentari e non alimentari) anche in piazza Cicerone, dove sono stati previsti 5 posteggi, mentre i prodotti ortofrutticoli, agricoli e agroalimentari troveranno spazio nella suggestiva cornice del centro storico, tra le piazze Sturzo e Niosi, nel cuore dell’antico rione di San Nicola. Qui i posteggi previsti sono 14, suddivisi equamente tra le due piazze.

«La giornata e le aree di svolgimento individuate potranno subire variazioni in ragione – fanno sapere da Palazzo dell’Aquila – dell’andamento della sperimentazione o delle esigenze sopravvenute. I posteggi liberi non assegnati – si legge inoltre nell’atto di indirizzo della Giunta – potranno essere concessi ad operatori economici operanti in settori merceologici differenti rispetto a quanto indicato nella tabella». Per ciò che concerne la formazione della graduatoria, in caso di pluralità di domande concorrenti l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata per ogni singolo posteggio, tenendo conto della titolarità nella precedente localizzazione del mercato settimanale e dell’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche (2 punti per anzianità di iscrizione fino a 5 anni; 4 punti da 5 a 10 anni; 6 punti per anzianità d’iscrizione di oltre 10 anni).

Per volontà dell’assessore Salvatore Sidoti, si è proceduto a definire le linee di indirizzo tenendo conto sia dell’esigenza di tutelare i precedenti titolari di posteggi che della necessità di incoraggiare l’imprenditoria giovanile. Su quest’ultimo aspetto si è posta particolare attenzione attraverso l’assegnazione di 5 punti ai soggetti che alla data di scadenza del bando per l’assegnazione dei posteggi risultino avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Ancora sei giorni per presentare le domande (finestra di bando chiusa dalle ore 24 di domenica 29 gennaio). La sperimentazione del mercato e le relative concessioni che verranno rilasciate avranno durata fino al 31 dicembre 2023, salvo proroga autorizzata dal Consiglio comunale.