L’ex Provincia è alla ricerca di un immobile in cui trasferire temporaneamente alcune classi dell’Ipsia Faranda. Il provvedimento, a firma del responsabile del servizio Rosario Bonanno e del dirigente Biagio Privitera, si è reso necessario per consentire l’avvio di alcuni lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico della sede di via Kennedy attraverso alcune risorse intercettate nell’ambito del Pnrr. Non è ancora previsto un progetto di riqualificazione generale dell’immobile, ormai datato, ma gli interventi programmati serviranno comunque a rendere la struttura più sicura ed efficiente dal punto di vista energetico.

Avviata la fase di ricerca dell’immobile, i vertici della direzione “Edilizia Metropolitana” decideranno quali classi trasferire e quanti ragazzi spostare in altra sede, sempre in accordo con la dirigente scolastica Francesca Buta. L’avviso pubblico punta ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla cessione in comodato gratuito o in locazione di un immobile dotato di almeno 9 ambienti idonei per ospitare le classi, più 4 ambienti per laboratori e 4 locali ad uso non didattico.

Tra i requisiti richiesti: essere dotato di certificato di agibilità, essere immediatamente fruibile, possedere illuminazione naturale adeguata e serramenti dotati di vetri antischegge e antinfortunistici ed avere idonei impianti di segnalazione antincendio, con illuminazione di sicurezza e indicatori luminosi adeguati. Saranno prese in considerazione anche proposte di immobili da ristrutturare, a condizione che il proponente si impegni a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie a rendere gli immobili conformi alle disposizioni di legge.

Dal punto di vista dei servizi igienici, dovranno essere in numero sufficiente in rapporto al numero delle aule, raggruppati e distinti per sesso. A carico del proponente tutte le opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento igienico e funzionale che si dovessero rendere necessarie, sia per l’adeguamento dell’immobile sia durante il periodo di locazione.