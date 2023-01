Naso – L’Aquila Bafia e il Monforte San Giorgio, formazioni che militano entrambe nel Girone D di Prima Categoria, hanno conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Sicilia dopo gli incontri odierni di ritorno dei quarti di finale, disputati rispettivamente contro Nasitana e Rosmarino.

L’Aquila Bafia ha avuto la meglio sulla Nasitana 8-7 dopo i calci di rigore (i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2, come il risultato del match di andata), mentre al Monforte San Giorgio è bastato il pareggio 1-1 al “Pippo Giacobbe” di Rocca di Capri Leone contro il Rosmarino, dopo il pareggio a reti bianche della gara di andata.

Al Comunale “Enzo Vasi” di Gliaca di Piraino la Nasitana domina l’incontro nella prima frazione di gioco, andando in vantaggio 2-0 con le reti al 20′ dell’ex Giovanni Cipriano, autore di una doppietta nella partita di andata, e al 30′ di Edward Mostaccio, il quale sigla uno splendido gol con una conclusione a giro all’angolino, che non lascia scampo all’estremo difensore ospite Foti. Nella ripresa l’Aquila Bafia, capolista del Girone D di Prima Categoria, fa valere il suo rango e va in gol al 54′ con un penalty del solito Simone Mastroieni e al 66′ con un colpo di testa di Simone Sterrantino. La Nasitana va vicina al successo nel finale con Maniaci e Salpietro, ma i tempi regolamentari si chiudono sul risultato di 2-2. Si va direttamente alla lotteria dei calci di rigore e l’errore decisivo viene commesso da Salerno, con il portiere avversario Foti che respinge il suo tiro dal dischetto; l’Aquila Bafia, invece, è infallibile dagli undici metri (con i gol di Alosi, Benenati, Mastroieni, Puliafito, Laquidara e Sterrantino) e accede così alle semifinali di Coppa Sicilia.

Il Monforte San Giorgio, invece, ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Rosmarino e, in virtù dello 0-0 dell’andata e con la rete siglata fuori casa, si qualifica alle semifinali. Gli ospiti vanno in vantaggio con il rigore di Mario Battaglia e la capolista del Girone C di Prima Categoria pareggia i conti con Tony Arcuri, ma non basta al Rosmarino per ottenere la qualificazione.

Staccano il biglietto per le semifinali di Coppa anche il San Giorgio Piana, compagine di Piana degli Albanesi, e la formazione catanese dell’Aci e Galatea. Il San Giorgio Piana ha superato in casa 4-0 il Don Bosco 2000, dopo il pareggio 3-3 dell’andata, grazie alla doppietta di Montalbano e alle reti di Vitrano e Di Miceli, mentre l’Aci e Galatea ha battuto in trasferta 2-0 il Santa Venerina, dopo la vittoria 6-3 dell’andata, con i gol di Di Mauro e Calì.