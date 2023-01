Scorta raddoppiata per il dottor Paolo Guido, autentico protagonista dell’inchiesta, condotta con il procuratore capo Maurizio De Lucia, che ha portato in carcere il capomafia Matteo Messina Denaro.

La scorta è stata adesso raddoppiata. Due auto blindate, più poliziotti. Lo ha deciso il comitato provinciale per l’Ordine Pubblico. Magistrati e Carabinieri si incontrano sempre più di frequente. Adesso l’attenzione è tutta sulla caccia ai fiancheggiatori che hanno coperto la latitanza del padrino, alla quale i Militari del Ros e del Gis hanno posto fine lo scorso 16 gennaio, a Palermo. Quanto ritrovato addosso al padrino sarebbe un vero tesoro per le indagini. Tutto materiale che lascia intendere tutt’altro rispetto a un boss che ormai ha tirato i remi in barca e che vive un periodo di riposo.

IL BOSS NON SI PRESENTA ANCORA DAVANTI AI GIUDICI

Matteo Messina Denaro non compare nemmeno stavolta in uno dei processi in cui è coinvolto. Era stato citato all’udienza preliminare nel procedimento “Xydi” a carico di pezzi della mafia agrigentina. Anche stavolta l’ex super latitante ha preferito non presentarsi nella saletta delle video conferenze del carcere de L’Aquila.

RAY BAN, AUTENTICA PASSIONE DI MESSINA DENARO

Gli investigatori hanno ritrovato anche storici Ray Ban a goccia che il padrino utilizzata da ragazzo. Con la storica collezione di occhiali da sole, rinvenuti anche un bottiglia di champagne e il libro “Facce da mafiosi”. Il tutto è stato rinvenuto nell’ultima abitazione del capomafia prima dell’inizio della latitanza, trent’anni or sono.