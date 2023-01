Torregrotta – Un appuntamento molto importante quello tenutosi all’Istituto Comprensivo di Torregrotta questa settimana. Grazie a una iniziativa promossa dal Rotary Club e sposata dall’Istituto Comprensivo guidato dalla Dirigente Barbara Oteri infatti si è discusso di tecniche di primo soccorso.

Il Rotary Club in onore allo spirito di servizio rei Club Services ha donato la professionalità dei soci Dott. Antonino Borruto, Dott. Felice De Luca, Dott. Tindaro Impellizzeri, dott.ssa Maria Torre.

“I 4 cultori della medicina d’urgenza -ha spiegato la Preside Barbara Oteri- hanno formato i nostri docenti e collaboratori al BLS un protocollo comprendente una sequenza di azioni e manovre di primo soccorso da attuare in situazioni di emergenza e, in particolare, in caso di arresto respiratorio e/o cardiaco. Da oggi le nostre scuole possono dirsi più sicure!”

Un incontro altamente formativo in cui il personale ha potuto apprendere le tecniche di Basic Life Support (BLS), ovvero tutte quelle procedure di primo soccorso essenziali per intervenire in caso di emergenza e salvare la vita. Dalla teoria alla pratica, i partecipanti si son potuti anche esercitare con l’ausilio di manichini appositamente studiati.