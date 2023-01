Santa Lucia del Mela – A Santa Lucia del Mela lo sport prende per mano la cultura e la voglia di fare crescere questo splendido comune.

Si svolgerà nella prossima primavera Il Torneo Pulcino D’oro Sicilia. Si tratta del più importante evento di categoria in Sicilia. Le date previste per il torneo, che si svolgerà in collaborazione con il Comune di Santa Lucia del Mela, sono 29-30 aprile e 1 maggio.

In questa occasione si terrà una conferenza stampa alla presenza delle squadre e dell’amministrazione luciese. Questo torneo è stato voluto fortemente dall’assessore allo sport Benedetto Merulla.

“Ho fatto di tutto -ha dichiarato l’Assessore Merulla a 98zero- per avere questo torneo a Santa Lucia del Mela. In passato è stato fatto in altre zone. Si spera di avere 24 o 32 squadre, ma posso dire che già abbiamo iscrizioni da tutta la Sicilia, da città come Palermo, Siracusa o Catania. È un torneo che porta tanta visibilità a Santa Lucia del Mela. Oltretutto oltre allo sport ho voluto inserire le guide turistiche e quindi dare la possibilità di visitare i monumenti, il Santuario e tutte le bellezze luciesi. Naturalmente la speranza è anche quella di poter portare visibilità anche alle attività luciesi, quindi parliamo di b&b, ristoranti, bar e tutte le varie botteghe e attività commerciali. Coniugare sport, cultura e storia vuole essere un volano per dare anche la possibilità a qualche attività di potersi fare conoscere e apprezzare.”

Non solo sport quindi, ma anche visite guidate per scoprire il patrimonio culturale del Comune di Santa Lucia del Mela. È prevista inontre la premiazione per tutti i partecipanti.