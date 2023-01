Cesserà stasera lo sciopero dei benzinai. Decisivo in tal senso è stato l’incontro tenutosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con le tre sigle sindacali dei benzinai: Faib, Fegica e Figisc. Sindacati che, dal canto loro, hanno tenuto a precisare che si tratta di una scelta in favore degli automobilisti e non certo del governo.

L’emendamento del Governo punta a una ridurre le sanzioni e razionalizzare i cartelli. La Commissione Attività Produttiva punta invece all’eliminazione del cartello che espone il prezzo medio regionale, considerato ai gestori una vessazione. Lo sciopero, ormai ridotto a un solo giorno, quello di oggi appunto, ha avuto una adesione tra il 70% e il 90%.