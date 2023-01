Condrò – Un’offerta più ampia per la biblioteca comunale di Condrò. Sono stati acquistati nuovi volumi per la biblioteca comunale del centro tirrenico, che da anni rappresenta una realtà ben consolidata nel territorio, forte degli 8500 volumi e più che può vantare.

Recentemente, grazie a un finanziamento ottenuto dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali, si è proceduto all’acquisto di nuovi volumi. Si tratta di un contributo di circa 4mila euro.

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale con in testa il Sindaco Giuseppe Catanese è quello di offrire all’utenza una sempre più ampia gamma di testi. Un modo quindi per incentivare alla lettura tutte le fasce di popolazione. Sono tante infatti anche le iniziative che l’Amministrazione porta avanti in tal senso: in primis le presentazioni di libri che nei mesi hanno animato i pomeriggi condronesi. Veri e propri incontri letterari, molto partecipati, durante i quali la cultura ed i libri fanno da protagonisti.

Il Sindaco Giuseppe Catanese, annunciando l’acquisto di questi nuovi volumi, ha sottolineato il prezioso contributo dato dalla storica dell’arte Valentina Certo e dall’artista Laura Marchese, che hanno contribuito alla scelta dei libri da acquistare. “Un affettuoso ringraziamento -ha dichiararto- da parte dell’Amministrazione Comunale a Valentina Certo e Laura Marchese (ormai amiche di Comune di Condrò) per aver contribuito a selezionare diversi testi che hanno come tema l’identità Siciliana.”