Neonata picchiata e finita in ospedale: sospesa la potestà ai genitori

La coppia è indagata per tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia. La piccola fu ricoverata in Rianimazione Pediatrica al Policlinico di Messina

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia in concorso. Sono i reati di cui dovrà rispondere una giovane coppia che intanto ha visto notificarsi la misura cautelare della sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori. A notificare il provvedimento la Squadra Mobile di Agrigento che ha anche notificato al padre il divieto di avvicinarsi alle figlie, il divieto di dimora ad Agrigento e Aragona e l’obbligo di presentazione due volte a settimana. I provvedimenti scaturiscono da un’indagine nata dopo che a una bambina di appena sei mesi vennero riscontrate lesioni. Alla piccola, accompagnata dai genitori per un episodio sincopale post vomito, furono riscontrati ecchimosi, traumi al pube e alla testa e una emorragia cerebrale per la quale fu ricoverata in Rianimazione al Policlinico di Messina. FOTO: Freepik Leggi anche Messina – Ganzirri, non accetta la separazione e aggredisce la moglie: arrestato Sant’Agata Militello – Raid vandalico alla Scuola “Cesareo”, indaga la Polizia

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram