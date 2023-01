Da lunedì scorso, fino a domenica, saranno collocati rilevatori di velocità su alcune strade e autostrade siciliane per prevenire comportamenti sconsiderati legati all’alta velocità alla guida di automezzi. La Polizia di Stato ha pubblicato sul proprio sito web l’elenco delle strade interessate dai controlli per il rispetto dei limiti di velocità.

Prestare attenzione a non pigiare il piede sull’acceleratore è una regola che salva la propria vita e quella degli altri. Proprio per questo le Forze di Polizia stanno cercando di attuare una campagna preventiva, pubblicando appunto le aree maggiormente attenzionate dai controlli. Gli strumenti per la rilevazione della velocità saranno comunque appositamente segnalati tuttavia da cartelli, posti in prossimità.

Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam saranno posizionati in diverse zone del territorio siciliano. Ecco, nello specifico dove:

OGGI 25 GENNAIO

Autostrada

A /18 Messina-Catania (ME)

A/20 Messina-Palermo (ME)

Strada Statale SS / 115 (RG)

SS / 115 Sud Occidentale Sicula (AG)

DOMANI 26 GENNAIO

Autostrada

A/18 Messina-Catania (ME)

A/20 Messina-Palermo (PA)

Strada Statale

SS/117 TER (EN)

SS / 385 di Palagonia (CT)

SS / 640 di Porto Empedocle (AG)

27 GENNAIO

Autostrada

A/18 Messina-Palermo (ME)

Strada Statale SS/115 (RG)

SS/626 (CL)

28 GENNAIO

Autostrada

A /18 Messina-Catania (ME)

A/29 Palermo- Mazara del Vallo (PA)

Strada Statale

SS /640 di Porto Empedocle (AG)

SS/640 di Porto Empedocle (CL)

29 GENNAIO

Autostrada A/18 Messina-Catania (ME)

A/29 Palermo- Mazara del Vallo (TP)

FOTO: ARCHIVIO