Spadafora – Un presepe che rimarrà esposto al pubblico al Palazzo Municipale di Spadafora. Un simbolo forte, che fa comprendere come il messaggio che vuole mandare quel piccolo spaccato della Betlemme di 2000 anni fa sia in realtà valido non solo a Natale, ma tutto l’anno. L’idea è nata da Pietro Aprile “artigiano del presepe”, come a lui stesso piace definirsi.

Dopo l’enorme successo che ha registrato la Mistra dei Presepi che si è svolta al Castello di Spadafora proprio durante il periodo natalizio, Pietro Aprile ha pensato di donarne uno, da lui realizzato, alla Sindaca Tania Venuto, in modo tale che potesse rimanere esposto al municipio. “L’idea è nata -spiega a 98zero Pietro Aprile – per dare un segnale importante. È bello infatti che il Presepe sia sempre presente nelle nostre vite, non solo a Natale. Proprio per questo ho pensato che il Municipio fosse il luogo adatto per esporre permanentemente un’opera presepiale. Non solo per un periodo dell’anno, ma una presenza costante, che ci ricorda l’importanza che la famiglia di Betlemme ha nella nostra vita.”

La Sindaca Tania Venuto ha accolto con entusiasmo il dono ricevuto. “Dopo il grande successo della mostra di presepi, che si è svolta presso il castello di Spadafora durante il periodo Natalizio, -ha dichiarato- oggi arriva un omaggio da parte del maestro Pietro Aprile. Un meraviglioso presepe infatti mi è stato consegnato questa mattina, un’opera che ho deciso che resterà in bella vista, presso la casa comunale fino alla fine del mio mandato. Grazie Maestro!”.

Pietro Aprile di presepi è davvero esperto. La mostra che ha realizzato, con l’associazione “19 marzo 1860” di cui è Presidente, è stata un vero successo, registrando davvero una valanga di presenze. “Non amo definirmi un maestro presepista; -dice sorridendo Pietro Aprile – preferisco dire che sono un artigiano del presepe”.

Al di là della nomenclatura resta la magnificenza di un’opera fatta a mano, dal valore davvero grande.