C’è una moda che si è diffusa nel napoletano, secondo la denuncia del consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Borrelli. E non è certo di buon gusto. E’ quella di girare vestiti come lo ero l’ex super latitante Matteo Messina Denaro nel giorno del suo arresto.

Scarpe alla moda e griffate, pantaloni di quel colore, il montone ormai celeberrimo immortalato dagli obiettivi nel giorno della cattura, il cappello di lana per proteggersi dal freddo e gli occhiali da sole. Ebbene questo outfit si sarebbe diffuso in certi ambiente dell’area napoletana.

La foto che il consigliere dei Verdi ha postato su Twitter mostra un uomo con il montone, le scarpe di marca, il cappello di marca e gli stessi colori utilizzati dall’ex super latitante. Così scrive Borrelli: “In giro con l’outfit del boss sanguinario Matteo Messina Denaro, la nuova moda che spopola dopo la cattura del latitante. Borrelli: “Fenomeno aberrante, cioè che dovrebbe essere motivo di vergogna diventa simbolo di tendenza”. Tante segnalazioni dal Napoletano

“In giro con l’outfit del boss sanguinario Matteo Messina Denaro, la nuova moda che spopola dopo la cattura del latitante. Borrelli: Fenomeno aberrante, cioè che dovrebbe essere motivo di vergogna diventa simbolo di tendenza. Tante segnalazioni dal Napoletano”.

