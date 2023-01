È diventato virale in poche ore il video postato su TikToK che riprende alcuni studenti del liceo Archimede al termine di un’assemblea di istituto mentre ballano sul brano “ Bellissima” di Annalisa.

A far schizzare le visualizzazioni, che hanno superato i 2 milioni, è stato il re post della cantante di Savona, protagonista del brano sul quale i ragazzi improvvisano una danza collettiva. Annalisa ha postato sul suo profilo Instagram il video che si è così trasformato in una pubblicità inaspettata per lo storico Istituto di Messina che, proprio in questi giorni, sta chiudendo le iscrizioni per il nuovo anno scolastico.