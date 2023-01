San Filippo del Mela- Esprime una “moderata soddisfazione” il circolo Zero Waste Sicilia A. Carmoz per la notizia dell’acquisto di tre centraline di monitoraggio ambientale da parte della Ram.

Come ricorda lo stesso Egidio Maio, coordinatore del circolo, l’iter per l’acquisto delle centraline è stato frutto di un Accordo in sede di Conferenza di servizi Aia nel lontano 2018/2019. queste adesso saranno date in dotazione ai comuni di Milazzo e San Filippo del Mela che, “individuati i siti dove le nuove apparecchiature saranno collocate, faranno formale richiesta all’ARPA per la loro gestione.”

Da una parte la soddisfazione, dall’altra l’amarezza per il fatto che questo iter doveva essere svolto, a dire del Circolo, in un lasso di tempo più breve. “Sono trascorsi ben 5 anni -dichiara Egidio Maio- prima che venisse formalizzato un adempimento che doveva essere assolto in un tempo assai più breve, vista la gravissima esigenza ambientale e sanitaria della Valle del Mela. Sono passati ben 5 anni nonostante le numerose e continue allarmanti segnalazioni di emissioni maleodoranti e miasmi da parte di numerosi cittadini che abitano in zona. Nel frattempo, a causa di mali incurabili, La Valle del Mela continua a registrare gravi perdite umane di madri, padri, lavoratori, morti anche in giovane età.”

Maio rimarca poi il fatto che qualche mese fa, precisamente in un convegno svolto il 10 settembre 2022 a San Filippo del Mela, Zero Waste ha chiamato tutte le forze politiche “per discutere ed affrontare le tematiche ambientali e sanitarie, compreso le mancate Bonifiche più volte annunciate e promesse e mai operate. Argomenti che sono stati oggetto di numerosi studi e ricerche medico/scientifiche di livello nazionale e internazionale e più volte sono stati posti all’attenzione degli Organi Istituzionali Regionali e Nazionali. Le ricerche e gli studi riportati hanno evidenziato la necessità di intervenire sia attraverso specifici Piani di Bonifica mirati alla riqualificazione dell’ecosistema, nonché l’adeguamento delle strutture sanitarie.”

L’augurio del coordinatore è sempre lo stesso, che non si perda tempo. “Le forze politiche, -conclude- i Sindaci, gli Organi di Controllo e di Prevenzione sanitaria e ambientale sono chiamati ad attivare tutte le possibili iniziative al fine di evitare ulteriori ritardi che peggiorerebbero l’attuale situazione.

In considerazione di quanto sopra descritto, questa associazione chiede ai sindaci di Milazzo e San Filippo del Mela di farsi promotori di un incontro con i responsabili dell’ARPA Sicilia, coinvolgendo le associazioni ambientaliste del comprensorio per una approfondita analisi sulla situazione ambientale della Valle del Mela necessaria ad individuare le azioni da intraprendere.”