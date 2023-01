Benzinai all’attacco e, salvo sorprese dell’ultimo minuto, a partire dalle 19 sarà sciopero per 48 ore. In queste ore i sindacati sono stati convocati al Ministero per provare un’ultima mediazione e scongiurare la serrata.

Le posizioni dei benzinai sembrano al momento irremovibili. In questo caso, sarà inevitabile la chiusura per 48 ore delle pome di carburante, anche quelle self service. La Faib Conferesercenti, già in mattinata, ha chiesto correttivi al detto Trasparenza, abrogando il cartello e sostituendolo con un Qr Code o un’App. Sulla stessa lunghezza d’onda è la Fegica che ha parlato di imbarazzo del Governo. Per Figisc Confcommercio il decreto ha smentito persino il clima costruttivo che si era creato antecedentemente e che riconosceva la categoria dei benzinai accusata ingiustamente di pratiche speculative, al punto che si era anche pensato a un possibile congelamento dello sciopero. Ma, di fatto, si è andato oltre.

COME FUNZIONERA’ LO SCIOPERO

Chiusi impianti, self service compresi, per 48 ore consecutive. Dalle 19 di stasera alle 19 del 26 gennaio sulla rete ordinaria. Sulla rete autostradale dalle ore 22 di oggi alle 22 del 26 gennaio. Le Prefetture indicheranno l’erogazione dei servizi minimi sulla rete ordinaria, sulla rete autostradale sono indicati dalle Regioni e comunque, indicativamente, resta aperto un rifornimento ogni centro chilometri.

RIALZO DEI PREZZI

Secondo la consueta rilevazione, intanto, i prezzi continuano a salire ancora. E’ il quinto rincaro per la benzina, il secondo per il gasolio. L’aumento è spinto dall’aumento delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, tornate ai livelli dei vertiginosi aumenti di novembre. FOTO: ARCHIVIO