Capri Leone – L’Amministrazione Comunale di Capri Leone ha rinnovato il parco dei mezzi comunali, con la consegna di una Fiat Grande Punto Natural Power al Comandante della Polizia Municipale.

Il veicolo è un modello euro 6, che rispetta le più recenti normative europee in materia di consumi e di emissioni inquinanti. “Con l’auspicio che la nuova vettura agevoli le attività, – affermano gli amministratori – ringraziamo il Corpo di Polizia Municipale, augurandogli buon lavoro”.

Erano presenti alla consegna del nuovo mezzo comunale, oltre al Comandante della Polizia Municipale, anche il Sindaco caprileonese Bernadette Grasso, il Vice-Sindaco Riccardo Mancari e l’Assessore Comunale Calogero Mancuso. Inoltre gli amministratori hanno ricordato, come di consueto, la lista dei progetti e dei lavori attivi all’interno del territorio comunale; negli ultimi giorni sono stati eseguiti la pulizia della rete fognaria, la cura del verde pubblico, alcune riparazioni alla condotta idrica, il ripristino del fondo stradale in vari punti del territorio, la sistemazione di stradine di campagna in Contrada Laganeto a Rocca di Capri Leone e in Contrada Ringhi a Capri Leone centro.